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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية
رام الله - دنيا الوطن
 زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جامعة الاستقلال، وإفتتح  كلية الشهيد خليل الوزير للعلوم الإدارية والعسكرية، مركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية، صالة الشهيد ممدوح صيدم الرياضية، في حرم الجامعة بمدينة أريحا اليوم السبت.

واستقبل اللواء د. توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال ورئيس الجامعة أ. د. صالح أبو أصبع ونوابه والكادر الأكاديمي والعسكري، الرئيس محمود عباس وبرفقته أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وبعض القيادات الوطنية والوزراء والشخصيات، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المحلي والمدني في محافظة أريحا والأغوار.

وخاطب الرئيس طلبة جامعة الاستقلال أثناء جولته في ميدان الشهيد "أبو علي إياد"، قائلاً: "أبناؤنا وبناتنا.. أبناء هذا الصرح العلمي الكبير الذي خرج عدداً كبيراً من الشابات والشبان وآخرهم الذين تخرجوا "فوج الصمود" أول امس الخميس، وأضاف الرئيس عباس، "إن ما نراه وما نسمعه عن جامعتكم نفتخر به وننقل إفتخارنا إلى كل العالم، وندعوهم ليروا هذا التقدم العلمي والأمني، وأنتم جزءٌ من عماد الوطن وأملنا بالله أولاً وبكم ثانياً من أجل الوصول للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وبشأن صفقة القرن، قال الرئيس عباس للصحفيين: "من أكبر شيخ حتى أصغر شبل فلسطيني، نرفض صفقة القرن وسنصبر بكم وبإبائكم ونشرفكم"، وبخصوص تصريحات كوشنير، قال لا نقبل ولا نتوقع أن يقدموا شيئاً لنا، ولذلك نقول كل ما تقدمه وستقدمه أميركا مرفوض.. مرفوض.. مرفوض".

وعبر الرئيس أبو مازن، عن إعتزازه بتكريم الشهداء الفلسطينيين من خلال إفتتاح كلية العلوم الإدارية والعسكرية والمركز والصالة الرياضية وتسميتها بأسمائهم، وأضاف "إننا نخلد هذه الثلة من الشهداء.. كما نكرم كل شهدائنا الفلسطينيين، ومن لا يحترم تاريخه لن يحترم مستقبله"، ذاكراً بطولات الشهداء الثلاثة خليل الوزير "أبو جهاد"، ممدوح صيدم وعاطف بسيسو.

من جهته، قدم  اللواء د. توفيق الطيراوي، نبذة عن جامعة الاستقلال وطلبتها وكادرها العسكري والأكاديمي، مؤكداً على قسم الطلبة الدائم بالوقوف خلف سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مقدماً شكره للرئيس على رعايته الدائمة لجامعة الاستقلال منذ 10 سنوات وحتى الآن.







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