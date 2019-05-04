الغرفة المشتركة: قصفنا عسقلان وأوفاكيم وكريات جات ولو تمادى الاحتلال سنوسع الرد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، عن قصفها لمستوطنات (عسقلان) و(أوفاكيم)، و(كريات جات)، برشقات صاروخية، رداً على استهداف البنايات السكنية.وقالت الغرفة المشتركة في بيان مقتضب لها: "في حال تمادى الاحتلال، سنوسع ردنا إلى أسدود وبئر السبع".يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت في وقت سابق من اليوم، بناية اقطيفان غرب مدينة غزة، بشكل كامل.