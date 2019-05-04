مصدر بالمقاومة: الفصائل تُقرر توسيع دائرة الرد على جرائم الاحتلال

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، استهدف عدداً من المباني السكنية ودمرها بالكامل في غزة، فيما أدى القصف المتواصل لاستشهاد طفلة ووالدتها الحامل.





هذا، وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل، مساء السبت، عن استهداف عسقلان وأوفاكيم وكريات جات برشقات صاروخية، رداً على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية.





وقالت الغرفة المشتركة: "في حال تمادى العدو، سنوسع ردنا إلى أسدود وبئر السبع".

خاص دنيا الوطنأكد مصدر قيادي بالمقاومة الفلسطينية، أن الفصائل قررت مساء اليوم السبت، توسيع دائرة الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "دنيا الوطن": إن الفصائل اتخذت قرارها بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والمباني السكنية.