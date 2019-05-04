الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطندعت الحكومة الفلسطينية برام الله، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري؛ لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على أهلنا في قطاع غزة.وشدد الحكومة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، على أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد أهلنا في قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، وضرب للبنية التحتية لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية لمساعدة أهلنا في القطاع.ودانت بأشد عبارات الإدانة العدوان المستمر، مطالبةً الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها بالتدخل الفوري لوقفه، وتوفير الحماية لشعبنا الذي يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف في قطاع غزة، وبالتغول الاستيطاني والاعتداءات على المواطنين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.