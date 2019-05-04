إيطاليا تتبرع بـ 1,9 مليون يورو لبرنامج "أونروا" الصحي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الحكومة الإيطالية تبرعت بمبلغ 1,9 مليون يورو لدعم تقديم الرعاية الصحية الأولية في ستة مراكز صحية في غزة ولمدة ستة شهور في عام 2019.وأضافت "أونروا" في بيان صحفي السبت وصل دنيا الوطن نسخة منه، أن الدعم سيساعد على تقديم حوالي 450,000 استشارة طبية لمنفعة 340,000 لاجئ من فلسطين.وأعرب رئيس وحدة علاقات المانحين بدائرة العلاقات الخارجية والاتصال بأونروا مارك لاسواوي عن شكره للحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل والسخي للبرنامج الصحي في غزة في هذا الوقت الذي يتسم بالحاجة الكبيرة".وقال إن هذا التبرع سيساعدنا على ضمان تقديم الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين.بدوره، جدد القنصل العام الإيطالي في القدس فابيو سوكولويكز التأكيد على دعم إيطاليا الراسخ للقطاع الصحي في فلسطين.وأكد على الأهمية الكبرى لضمان الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة بالقول: "منذ عام 2012 لوحده، تبرعت الحكومة الإيطالية بأكثر من 60 مليون يورو عملت على تمكين أونروا من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين".من جهتها، قالت رئيسة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي كريستينا ناتولي إنه ومن خلال هذا المشروع، تؤكد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي التزامها بوصفها وكالة مانحة رائدة في القطاع الصحي في فلسطين وعلى تصميمها على دعم لاجئي فلسطين في غزة.وتعتبر الحكومة الإيطالية داعم قوي للوكالة، ففي عام 2018 لوحده، عمل الدعم الإيطالي البالغ نحو 15 مليون يورو على ضمان أن تصبح الوكالة قادرة على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين، وذلك في الوقت الذي واجهت فيه أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها.