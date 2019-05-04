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شؤون فلسطينية

شاهد: الطيران الحربي الإسرائيلي يُدمر بناية بغزة بشكل كامل

شاهد: الطيران الحربي الإسرائيلي يُدمر بناية بغزة بشكل كامل
القصف الإسرائيلي لبناية قطيفان
رام الله - دنيا الوطن
سوّت الصواريخ الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أحد المباني في قطاع غزة، بالأرض، بعد استهدافه بشكل مباشر.

وقامت في البداية، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، باستهداف بناية "قطيفان"، وسط مدينة غزة، ومن ثم قام الطيران الحربي من نوع (f16) بقصفه، ما أدى لتدميره بشكل كامل.

ولم تسجل أي اصابات نتيجة استهداف البناية، لكن أضرارًا كبيرة حصلت في المناطق القريبة منها.

شاهد القصف الإسرائيلي لبناية قطيفان..

 


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