بيان من حركة حماس حول رسالة غرفة العمليات المشتركة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "رسالة غرفة العمليات المشتركة تؤكد أن المقاومة لن تسمح للعدو بتكرار جرائمه، والاستمرار في استباحة الدم الفلسطيني".وأكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أنها رسالة غرفة العمليات، ستبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وللمتظاهرين السلميين، مضيفًا: "على الاحتلال الإسرائيلي أن يفهم ويعي هذه الرسالة جيدًا".وحملت حماس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمراره في سياساته وجرائمه وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتلكُئه في تنفيذ التفاهمات واستمرار حصار غزة.وقالت الحركة في بيانها: "كل التحية إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة التي أبت إلا أن تقوم بواجبها الوطني والأخلاقي في الدفاع عن أبناء شعبنا وأهلنا في غزة وحمايتهم، والرد بكل قوة على العدوان الإسرائيلي الغاشم، بعدما استمر في استباحة دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتعمد استهدافهم في جمعة (الجولان عربية سورية)، وقتلهم بالرصاص الحي"، وأضافت "عمد إلى قصف واغتيال المقاومين الفلسطينيين، واستهداف مواقع المقاومة".