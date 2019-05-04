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السعودية: الإثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

السعودية: الإثنين أول أيام شهر رمضان الكريم
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سعوديّة: "إن رؤية هلال شهر رمضان تعذّرت، مساء اليوم، السبت، ما يعني أن غدًا الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، بينما الإثنين هو أوّل أيام رمضان".

أمّا فلسطين والأردن وباقي الدول العربيّة، فقد أعلنت أن تحرّي هلال رمضان سيكون مساء الأحد، ما يعني أن يكون إمّا يوم الإثنين وإمّا يوم الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

في حين أعلنت تركيا أن شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين، نظرًا لاعتمادها نظام الحسابات لا الرؤية بالعين المجرّدة.

أمّا الدول العربيّة، فيختلف فيها الوضع تمامًا، فما زالت الدولة الإسلاميّة الأكبر، السعوديّة، تصوم وفقَ رؤية الهلال بالعين المجرّدة، ومن الدول العربية من يعتمد التقويّم الفلكي ويدعّمَهُ برؤية الهلال كسلطنة عمان.

ويثير الاختلاف في تحديد آلية اعتماد رؤية الهلال بلبلةً في مواعيد الصيام، ففي العراق، مثلًا، يصوم السنّة وفقًا لـ"ديوان الوقف السنّي"، بينما يصوم الشيعة وفقًا للتقويم الفلكي المعمول به في إيران، ما يؤدّي في غالب الأحيان أن يصوم السنّة ويفطر الشيعة والعكس صحيح.

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