شاهد: الاحتلال يقصف أهدافًا قرب المنتزهات السياحية والشبان يردون بالتصوير

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رام الله - دنيا الوطنفي خضم التصعيد الإسرائيلي الحاصل، في قطاع غزة، تبرز بعض الصور، والفيديوهات، والتي تأخذ حيزًا كبيرًا، من التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واليوم، برز مقطع فيديو، لمجموعة من الشبان في قطاع غزة، حيث كانوا في نزهة بأحد الأماكن السياحية، ومن ثم تم قصف أهدافًا بالقرب من المكان الذي يتواجدون فيه.وبدلًا من الهروب، واخلاء المكان، قام الشبان بتصوير الحادثة، وكأنهم يصورون مشهدًا عاديًا مألوفًا.