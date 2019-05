جيش الاحتلال يستهدف مناطق بجوار جامعات غزة.. وأكاديمي فلسطيني يوجه رسالة بالإنجليزية

شاهد من مناطق القصف بجوار جامعتي فلسطين والأزهر..



رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه، لقطاع غزة، في اطار التصعيد العسكري، الذي بدأه الاحتلال أمس، بقتله لأربعة مواطنين فلسطينيين، شرقي قطاع غزة.ومن بين الاستهدافات الإسرائيلية، قصف طيران الاحتلال، عدة أهداف مجاورة للمؤسسات التعليمية في القطاع، لعل أبرزها، جامعتي فلسطين، والأزهر.وقال الأكاديمي محمود جودة، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "هكذا تقصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة فلسطين بمدينة غزة، آلاف من طلاب الجامعة فزعوا وتناثروا من شبابيك وأبواب قاعات المحاضرات التي كانوا يتعلمون فيها الشِعر، والطب، والجمال".وقام جودة، بترجمة منشوره إلى اللغة الإنجليزية، وقال: "That's how the Israeli occupation army planes bombard the vicinity of the University of Palestine in Gaza City, thousands of university students panicked and scattered from the windows and doors of the auditorium where they were learning poetry, medicine and beauty".