الغرفة المشتركة تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مسؤوليتها عن قصف مواقع للاحتلال الاسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، وحتى الساعة السادسة مساء، بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك ردا على إيغال الاحتلال في دماء الشعب الفلسطيني.وقالت الغرفة المشتركة في بيان أصدرته: "نتابع عن كثب سلوك الاحتلال الاسرائيلي ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا".