عاجل

  • الاحتلال يقصف عمارة الخزندار بالقرب من (كابيتال مول) فى حي الرمال وسط مدينة غزة

  • إخلاء عمارة الخزندار وسط مدينة غزة بعد قصفها من طائرات الاستطلاع

  • الرئاسة التركية: ندين بأشد العبارات استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب الأناضول بغزة

مباشر | آخر التطورات: استهداف مبنى سكني في حي الرمال وسط غزة

شؤون فلسطينية

مصدر بالمقاومة: الفصائل ستوقف قصف غلاف غزة وتراقب التزام الاحتلال بالتهدئة

مصدر بالمقاومة: الفصائل ستوقف قصف غلاف غزة وتراقب التزام الاحتلال بالتهدئة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، قررت أن توقف قصف البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة، وذلك بعد نزول بيان غرفة العمليات المشتركة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه لـ "دنيا الوطن"، إنه وبعد بيان غرفة العمليات المشتركة ستوقف الفصائل القصف من طرفها، على أن تراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع المصدر: "الفصائل ستلتزم بعدم قصف مناطق غلاف غزة، ويما لو استمر الاحتلال بالقصف؛ فإن الفصائل ستستأنف قصفها للبلدات الإسرائيلية".

وفي السياق، أصدرت غرفة العمليات المشتركة، بياناً صحفياً،
أعلنت فيه مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، بعشرات الرشقات الصاروخية.

وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي رداً على إيغال الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

وأضاف البيان: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا".

يذكر، أن الإعلام الإسرائيلي، قال إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت ما يقارب 200 صاروخ منذ الصباح تجاه بلدات ومدن غلاف غزة.

كما وقصف جيش الاحتلال عدة أهداف في القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. 

أخبار ذات صلة

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين الذين لديهم مركبات محجوزة

شرطة المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين الذين لديهم مركبات محجوزة

مطار بن غوريون وميناء أسدود.. ما قصة (X) و(Y) في فيديو سرايا القدس؟

مطار بن غوريون وميناء أسدود.. ما قصة (X) و(Y) في فيديو سرايا القدس؟

كيف عقّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استهداف وكالة الأناضول بغزة؟

كيف عقّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استهداف وكالة الأناضول بغزة؟

تضرر رابطة مشجعي نادي الزمالك بفلسطين نتيجة القصف الإسرائيلي

تضرر رابطة مشجعي نادي الزمالك بفلسطين نتيجة القصف الإسرائيلي

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية

الغرفة المشتركة: قصفنا عسقلان وأوفاكيم وكريات جات ولو تمادى الاحتلال سنوسع الرد

الغرفة المشتركة: قصفنا عسقلان وأوفاكيم وكريات جات ولو تمادى الاحتلال سنوسع الرد

مصدر بالمقاومة: الفصائل تُقرر توسيع دائرة الرد على جرائم الاحتلال

مصدر بالمقاومة: الفصائل تُقرر توسيع دائرة الرد على جرائم الاحتلال

الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

كيف عقّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استهداف وكالة الأناضول بغزة؟

كيف عقّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استهداف وكالة الأناضول بغزة؟

تضرر رابطة مشجعي نادي الزمالك بفلسطين نتيجة القصف الإسرائيلي

تضرر رابطة مشجعي نادي الزمالك بفلسطين نتيجة القصف الإسرائيلي

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية

الرئيس عباس يزور جامعة الاستقلال ويفتتح كليات وصالات رياضية

الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

إيطاليا تتبرع بـ 1,9 مليون يورو لبرنامج &#34;أونروا&#34; الصحي بغزة

إيطاليا تتبرع بـ 1,9 مليون يورو لبرنامج "أونروا" الصحي بغزة

الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة

الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة

عريقات يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة

عريقات يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة

الغرفة المشتركة تُعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية

الغرفة المشتركة تُعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية

منوعات

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع &#34;تاهو&#34; الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع "تاهو" الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

هاجمته إسرائيل سابقاً.. فنان من غزة يدعم صواريخ المقاومة بطريقته الخاصة

هاجمته إسرائيل سابقاً.. فنان من غزة يدعم صواريخ المقاومة بطريقته الخاصة

قبل أيام من عرضه.. أسرار &#34;الهيبة&#34; تُكشف: &#34;جبل&#34; يخسر الزعامة و&#34;شاهين&#34; بغيبوبة

قبل أيام من عرضه.. أسرار "الهيبة" تُكشف: "جبل" يخسر الزعامة و"شاهين" بغيبوبة

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

بعد نشر البرومو الرسمي لـ&#34;رامز في الشلال&#34;.. شاهد أبرز ضحاياه

بعد نشر البرومو الرسمي لـ"رامز في الشلال".. شاهد أبرز ضحاياه

عربي

السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات &#34;إف- 16&#34;

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي