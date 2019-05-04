مصدر بالمقاومة: الفصائل ستوقف قصف غلاف غزة وتراقب التزام الاحتلال بالتهدئة

وفي السياق، أصدرت غرفة العمليات المشتركة، بياناً صحفياً،



أعلنت فيه مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، بعشرات الرشقات الصاروخية.





وأوضحت الغرفة، أن ذلك يأتي رداً على إيغال الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

يذكر، أن الإعلام الإسرائيلي، قال إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت ما يقارب 200 صاروخ منذ الصباح تجاه بلدات ومدن غلاف غزة.







كما وقصف جيش الاحتلال عدة أهداف في القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

خاص دنيا الوطنأكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، قررت أن توقف قصف البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة، وذلك بعد نزول بيان غرفة العمليات المشتركة.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه لـ "دنيا الوطن"، إنه وبعد بيان غرفة العمليات المشتركة ستوقف الفصائل القصف من طرفها، على أن تراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي".وتابع المصدر: "الفصائل ستلتزم بعدم قصف مناطق غلاف غزة، ويما لو استمر الاحتلال بالقصف؛ فإن الفصائل ستستأنف قصفها للبلدات الإسرائيلية".وأضاف البيان: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا".