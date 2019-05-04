الطيران الاسرائيلي يستهدف نفقا للجهاد الاسلامي برفح

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن طائرات الجيش الاسرائيلي استهدفت نفقا تابعاً لحركة الجهاد الاسلامي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأشار المتحدث إلى أنه تم حفر النفق من رفح واجتاز الحدود الى داخل إسرائيل.ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر الشديد، منذ أمس الجمعة وحتى هذه اللحظة، وذلك بعدما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة أهداف تابعة للمقاومة.في المقابل ردت المقاومة بقصفها مستوطنات غلاف غزة بعدة رشقات صاروخية.