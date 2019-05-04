أبو عطايا: غرفة العمليات المشتركة سترد على الاحتلال بما يتناسب وحجم جرائمه

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أبو عطايا، أن غرفة العمليات المشتركة اتخذت قراراً بالرد الموحد على جرائم الاحتلال.





وأوضح أبو عطايا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرد على الاحتلال سيكون بما يتناسب مع حجم جرائمه، لافتاً إلى أن غرفة العمليات أطلقت رشقات صاروخية جديدة على مستوطنات غلاف غزة.





وأضاف أبو عطايا: "قرار الرد تم اتخاذه ولن نسمح بالتغول الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا".

