الاحتلال: حماس تستعد لمواصلة اطلاق الصواريخ ونحن سنكثف هجماتنا





وقال المتحدث: "لذلك سيكثف سلاح الجو الاسرائيلي هجماته خلال الساعات المقبلة على قطاع غزة".





بدوره، نقل باراك رافيد المراسل العسكري للقناة 13 الاسرائيلية، عن أحد كبار المسؤولين المشاركين في تقييم الوضع الذي عقده نتنياهو في (الكرياه)، قوله: "كانت تعليمات نتنياهو للجيش في المناقشة، هي توجيه ضرب قاسية إلى قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن حركة حماس تستعدل لمواصلة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.