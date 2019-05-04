عاجل

  • بوكير: التقديرات تشير إلى أن جولة التصعيد لن تنتهي في يوم واحد وأنها ستستمر

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف نفقا للجهاد الإسلامي شرق رفح

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تقرر اغلاق معابر قطاع غزة ومنع الصيادين من دخول البحر

سلطات الاحتلال تقرر اغلاق معابر قطاع غزة ومنع الصيادين من دخول البحر
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اغلاق كافة معابر قطاع غزة، حتى اشعار آخر، بسحب ما اعلنه موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).

بدوره، أكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال منعت كذلك من دخول الصيادين الى قطاع غزة، حتى اشعار اخر.

جاء ذلك على خلفية التوتر الذي يشهده قطاع غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال للعديد من المواقع التابعة للمقاومة، ورد الاخيرة على هذا القصف.

أخبار ذات صلة

الطيران الاسرائيلي يستهدف نفقا للجهاد الاسلامي برفح

الطيران الاسرائيلي يستهدف نفقا للجهاد الاسلامي برفح

أبو عطايا: غرفة العمليات المشتركة سترد على الاحتلال بما يتناسب وحجم جرائمه

أبو عطايا: غرفة العمليات المشتركة سترد على الاحتلال بما يتناسب وحجم جرائمه

الاحتلال: حماس تستعد لمواصلة اطلاق الصواريخ ونحن سنكثف هجماتنا

الاحتلال: حماس تستعد لمواصلة اطلاق الصواريخ ونحن سنكثف هجماتنا

المعارضة الإسرائيلية تنتقد تعامل الحكومة مع قطاع غزة

المعارضة الإسرائيلية تنتقد تعامل الحكومة مع قطاع غزة

سرايا القدس تنشر فيديو بعنوان &#34;دائرة النار تتسع&#34;

سرايا القدس تنشر فيديو بعنوان "دائرة النار تتسع"

فيديو: هلع ورعب أحد المستوطنين لحظة سقوط صواريخ في عسقلان

فيديو: هلع ورعب أحد المستوطنين لحظة سقوط صواريخ في عسقلان

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة حتى اللحظة

"دنيا الوطن" ترصد تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة حتى اللحظة

قيادي بالمقاومة: مباحثات القاهرة لم تنجح والفصائل تطالب بالتطبيق الفوري للتفاهمات

قيادي بالمقاومة: مباحثات القاهرة لم تنجح والفصائل تطالب بالتطبيق الفوري للتفاهمات

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة مستوطنة بجروح متوسطة جراء سقوط صاروخ بـ (كريات غات)

شاهد: إصابة مستوطنة بجروح متوسطة جراء سقوط صاروخ بـ (كريات غات)

الرئيس عباس يعلّق على تصريحات كوشنير بشأن &#34;صفقة القرن&#34;

الرئيس عباس يعلّق على تصريحات كوشنير بشأن "صفقة القرن"

كتائب الناصر صلاح الدين: على الاحتلال أن ينتظر مفاجآت المقاومة

كتائب الناصر صلاح الدين: على الاحتلال أن ينتظر مفاجآت المقاومة

شاهد: تشييع جثامين خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة

شاهد: تشييع جثامين خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة

الجبهة الشعبية: المقاومة اليوم تركت بصمة واضحة بقصف غلاف غزة بعشرات الصواريخ

الجبهة الشعبية: المقاومة اليوم تركت بصمة واضحة بقصف غلاف غزة بعشرات الصواريخ

الحية: الشعب الفلسطيني لديه خيارات ووسائل تُلزم الاحتلال بالتفاهمات

الحية: الشعب الفلسطيني لديه خيارات ووسائل تُلزم الاحتلال بالتفاهمات

جهود مصرية مكثفة لمنع تدهور الأوضاع بقطاع غزة

جهود مصرية مكثفة لمنع تدهور الأوضاع بقطاع غزة

إيطاليا تتبرع بـ 1.9 مليون يورو لبرنامج (أونروا) الصحي بغزة

إيطاليا تتبرع بـ 1.9 مليون يورو لبرنامج (أونروا) الصحي بغزة

منوعات

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع &#34;تاهو&#34; الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

بقيمة 59 مليون دولار.. نظرة من داخل منتجع "تاهو" الذي اشتراه مؤسس فيسبوك سرً

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

ابنة هيفاء وهبي ترفض تشبيهها بوالدتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

هاجمته إسرائيل سابقاً.. فنان من غزة يدعم صواريخ المقاومة بطريقته الخاصة

هاجمته إسرائيل سابقاً.. فنان من غزة يدعم صواريخ المقاومة بطريقته الخاصة

قبل أيام من عرضه.. أسرار &#34;الهيبة&#34; تُكشف: &#34;جبل&#34; يخسر الزعامة و&#34;شاهين&#34; بغيبوبة

قبل أيام من عرضه.. أسرار "الهيبة" تُكشف: "جبل" يخسر الزعامة و"شاهين" بغيبوبة

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

بعد نشر البرومو الرسمي لـ&#34;رامز في الشلال&#34;.. شاهد أبرز ضحاياه

بعد نشر البرومو الرسمي لـ"رامز في الشلال".. شاهد أبرز ضحاياه

عربي

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات &#34;إف- 16&#34;

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم