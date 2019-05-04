سلطات الاحتلال تقرر اغلاق معابر قطاع غزة ومنع الصيادين من دخول البحر

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اغلاق كافة معابر قطاع غزة، حتى اشعار آخر، بسحب ما اعلنه موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).بدوره، أكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال منعت كذلك من دخول الصيادين الى قطاع غزة، حتى اشعار اخر.جاء ذلك على خلفية التوتر الذي يشهده قطاع غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال للعديد من المواقع التابعة للمقاومة، ورد الاخيرة على هذا القصف.