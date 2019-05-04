"دنيا الوطن" ترصد تصاعد وتيرة الأحداث في قطاع غزة حتى اللحظة





5:32 طائرات الاحتلال قصفت موقع أبو جراد في محيط محررة نتساريم جنوب مدينة غزة.





5:33 طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة





5:35 القصف الإسرائيلي تجدد على مواقع للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع.





5:41 طائرات الاحتلال استهدفت نفقا للجهاد الاسلامي في رفح جنوب قطاع غزة.





5:52 صفارات الإنذار دوت في كيسوفيم.





الجمعة.. 3/5/2019



5:58 صباحاً: أعلن الإعلام الإسرائيلي عن اندلاع حريق في مستوطنة (تكوماه) القريبة قطاع غزة بعد سقوط بالونات حارقة فيها.



8:38 صباحاً: أُعلن بشكل أولي عن عملية إطلاق نار استهدفت قوةً للاحتلال شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة.



8:50 صباحاً: أعلن الإعلام الإسرائيلي بشكل رسمي عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد إطلاق قنّاص النار عليه شرق قطاع غزة.



8:35 صباحاً: أطلقت مدفعية الاحتلال 3 قذائف صوب هدف بجوار مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة.



9:03 صباحاً: استهدفت مدفعية الاحتلال موقعًا للمقاومة بقذيفتين شرق البريج، وسط قطاع غزة.



9:51 صباحاً: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدان في قصف الاحتلال لموقع للمقاومة شرق المغازي وسط قطاع غزة.



10:42 صباحاً: أعلنت الصحة عن استشهاد الشاب رائد خليل أبو طير (19 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق خانيونس أمس الجمعة.



11:08 صباحاً: دعت قيادة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة جميع المقاتلين والأجنحة العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو.



2:08 بعد الظهر: أعلنت وزارة الصحة عن شهيد رابع وهو رمزي روحي عبدو (31 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الجمعة إلى 4.



خاص دنيا الوطنيشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ أمس الجمعة وإلى اليوم السبت، سلسة غارات على مواقع مختلفة للمقاومة الفلسطينية، بينما ردت المقاومة برشقات من الصواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.10:00 صباحاً: صافرات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة.10:8 صباحاً: أطلقت المقاومة عددًا من الرشقات الصاروخية صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة.10:11صباحاً: صافرات الإنذار دوت بشكل مستمر في عدد كبير من مستوطنات غلاف قطاع غزة.10:15 صباحاً: انطلاق رشقات جديدة من صواريخ المقاومة صوب المستوطنات المحاذية لغزة.10:26 صباحاً: استمرار رشقات صاروخية لأكثر من ثلث ساعة صوب مستوطنات غلاف غزة وتتجاوز الـ50 صاروخًا.10:27 صباحاً: طائرات إسرائيلية استهدفت موقعًا للمقاومة بغزة بصاروخين اثنين10:27 صباحاً: خروج أصوات انفجارات كبيرة ناجمة عن محاولات القبّة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة التي واصلت الإنطلاق صوب المستوطنات.10:27 صباحاً: إنطلاق صافرات الإنذار في إسدود وعسقلان.10:37 صباحاً: أطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف صوب بلدة عبسان بخانيونس.10:45 صباحاً: أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق 50 صاروخًا من غزة صوب المستوطنات10:45 صباحاً: أطلقت دبابات الاحتلال قذائف دخانية شرق مدينة غزة.10:58 صباحاً: دوت صافرات الإنذار في كفار سعد وكفار عزّة ومفلاسيم.11:04صباحاً: تجدد القصف الإسرائيلي على أهدافٍ عدّة في جنوب قطاع غزة.11:07 صباحاً: دوت صافرات الإنذار في مفلاسيم ونيرعام وسيديروت.11:13صباحاً: إنطلقت رشقات صاروخية جديدة للمقاومة صوب مستوطنات غلاف غزة.11:19 صباحاً: سُمع دوي انفجار شرق مدينة غزة.11:24 صباحاً: استهداف الإحتلال لمرصد للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.11:27 صباحاً: تجدد القصف المدفعي شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.11:38صباحاً: إصابة خطيرة باستهداف طائرات الاستطلاع لمجموعة فلسطينيين في بيت حانون شمال القطاع.11:40 صباحاً: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة.11:50 صباحاً: قصف إسرائيلي استهدف مرصدًا للمقاومة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.11:52 صباحاً: بلدية (إسدود) أمرت بفتح الملاجئ.12:08 ظهراً: صافرات الإنذار دوت في أور هنير ونتيف هعسراه وياد مردخاي وايرز وزيكيم.12:08 ظهراً: قصف إسرائيلي استهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.12:20 ظهراً: صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.12:40 ظهراً: سقوط صاروخ بصورة مباشرة على منزل في مستوطنة "شاطئ عسقلان".1:22 ظهراً: أعلنت صحيفة ( يديعوت" الإسرائيلية) عن إغلاق المجال الجوي في محيط 10 كم، في أعقاب التصعيد الأمني.1:37 ظهراَ : إنطلاق رشقة صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال.1:39 ظهراً: استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي لمرصدًا للمقاومة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.1:57 ظهراً: صافرات الإنذار دوت في كرم أبو سالم.2:07 بعد ظهراً: قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.2:09 ظهراً: قصف إسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.2:14 : شن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.2:53: بلدية بئر السبع المحتلة تفتح الملاجئ إثر استمرار التصعيد.3:05 ظهراً : صافرات الإنذار دوت في عسقلان وأسدود وكريات ملاخي ومستوطنات أخرى في غلاف غزة.3:14 ظهراً: صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "بيت شيمش" غرب القدس.3:23 ظهراً: إصابة مستوطِنة بجروح طفيفة بعد سقوط صاروخ داخل مستوطَنة "كريات جات".3:24 ظهراً: صافرات الإنذار دوت في ساحل عسقلان.3:37 ظهراً: غارة إسرائيلية جديدة على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.3:48 ظهراًَ: صافرات الإنذار دوت في عسقلان وياد مردخاي وزكيم ولخيش وبيت شيكما.4:05 بعد الظهر: إصابة منزل بصورة مباشرة بصاروخ للمقاومة في مستوطنة "شعار هنيغف".4:44 بعد العصر: غارة إسرائيلية جديدة على أرض زراعية شمال شرق رفح.4:49 بعد العصر: المقاومة أطلقت عددًا من قذائف الهاون صوب نقاط تجمع لجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة.4:55 بعد العصر: قصف اسرائيلي بصاروخين استهدف أرضا زراعية في منطقة الريان شرقي رفح.4:59 بعد العصر: مدفعية الاحتلال استهدفت مرصدًا للمقاومة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بالاضافة الى انطلاق صافرات الانذار في ناحال عوز وعلوميم وكفار سعد وكفار عزة.5:19 الطيران الحربي شن غارات عنيفة على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.5:22 صفارات الإنذار دوت في نيريم والعين الثالثة.5:23 المقاومة أطلقت رشقات صاروخية جديدة صوب مستوطنات غلاف غزة.5:25 القبة الصاروخية تعترض صاروخا فوق أشكول، وانفجر آخر في منطقة مفتوحة، تم إطلاق وابل آخر من الصواريخ على شعر هنيغف.