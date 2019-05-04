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قيادي بالمقاومة: مباحثات القاهرة لم تنجح والفصائل تطالب بالتطبيق الفوري للتفاهمات

قيادي بالمقاومة: مباحثات القاهرة لم تنجح والفصائل تطالب بالتطبيق الفوري للتفاهمات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية، أن المباحثات التي تجريها مصر مع قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في العاصمة المصرية القاهرة لم تنجح.

وأوضح القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "دنيا الوطن"، أن المباحثات المصرية لا زالت جارية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيراً إلى أنها لم تسفر عن أي نتائج.

وأضاف القيادي: "الفصائل الفلسطينية ترفض استعادة الهدوء في قطاع غزة والعودة للتهدئة قبل أن يبدأ الاحتلال وبشكل فوري بتطبيق تفاهمات التهدئة المتفق عليها سابقاً".

وأشار القيادي، إلى أن جولة التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة حتى اللحظة، وأن قيادة الحركتين تضغطان باتجاه إلزام الاحتلال بالتطبيق الفوري والعملي للتفاهمات قبل وقف إطلاق الصواريخ.

وشدد القيادي، على أن فصائل المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي، مبيناً أن الجولة لن تتوقف قبل تنفيذ الاحتلال للوعدات التي قطعها سابقاً.

وأوضح، أن جولة التصعيد الحالية يقودها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة المتواجدان حالياً في مصر.

يذكر أن (تال ليف رام) الإسرائيلي، قال إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي يهددان بتوسيع مجال إطلاق الصواريخ، لافتاً إلى التنسيق بين المنظمتين وثيق للغاية ويتم بشكل مشترك.

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