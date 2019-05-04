الرئيس عباس يعلّق على تصريحات كوشنير بشأن "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطنعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تصريحات غاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول (صفقة القرن).وقال الرئيس عباس "إن كل ما يقوله كوشنير، نحن لا نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها".وأضاف: "لا نتوقع أن يقدموا شيئاً مهماً، لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا، ولذلك من يقول انتظروا.. ماذا سيقدمون، نحن نقول لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال ما تقدمه أميركا مرفوض مرفوض"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان الرئيس عباس، افتتح اليوم السبت، عدة مبان ومنشآت في جامعة الاستقلال بمحافظة أريحا والاغوار.فقد افتتح الرئيس مبنى كلية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" للعلوم الادارية والعسكرية، وكذلك صالة ممدوح صيدم "أبو صبري" متعددة الأغراض، ومركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية.كما قام بجولة لتفقد مباني الجامعة والاطلاع على الإنجازات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، التقى خلالها عدداً من الخريجين.وعبّر الرئيس عباس في كلمة له أمام الخريجين، عن فخره بتخريج مجموعة أو مجموعات من الشباب والشابات نفتخر بهم جمعياً، ونفتخر بصورة خاصة بالذين تخرجوا أول أمس والذين سيتخرجون دفعات دفعات، إن شاء الله، لخدمة هذا الوطن.وقال: "نحن بصراحة ما نراه وما نسمعه عن جامعتكم نفتخر به وننقل افتخارنا إلى كل العالم، ونتمنى على كل العالم أن يأتي ليرى هذا التقدم العلمي، والفني، والأمني، والعسكري، والقانوني، الذي يخرج به هؤلاء الطلاب من هذه الجامعة".وأضاف: "أنتم عماد أو جزء من عماد الوطن، أملنا بالله أولا وبكم ثانيا من اجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها بالتأكيد، وأقول بالتأكيد القدس الشرقية على أساس حدود الـ67 ومن دون ذلك لا نقبل، وأنتم أيضاً قلتم لنا إنكم لا تقبلون ونقلنا رغبتكم هذه وموقفكم هذا للعالم أجمع".وقال"إن أصغر شاب وأكبر شيخ في هذا الشعب يرفض كل الرفض بما يسمى بصفقة القرن، نحن اعتمادنا على الله وعلى عدالة قضيتنا وسنستمر وسنصبر وسنصمد بكم، بنفوسكم، بشرفكم، إلى أن نحصل على هذا الحق".وكان سيادته قد وصل الى مقر الجامعة ظهر اليوم لافتتاح عدة مبان ومنشآت في حرم الجامعة.وقال سيادته فور وصوله: "أشعر فعلاً أننا أمام مؤسسة علمية نفتخر بها، وهي تخرج شباباً نفتخر بهم للمستقبل.. مستقبل الشعب الفلسطيني، نحن اعتمادنا في الوصول إلى حقنا على الله سبحانه، وعلى شرعية مطالبنا، وأيضا اعتمادنا على شعبنا وعلى أهلنا الذين بصمودهم وصبرهم سيصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.وأضاف: "علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط، وألا نتطلع إلى أحد، ماذا يريد، وماذا يقبل، وماذا لا يقبل.. وماذا يساوم وماذا لا يساوم، ونحن لا يهمنا أحد، ويهمنا شعبنا أولا وأخيرا، شعبنا ماذا يريد".وأردف: "نحن عندما نتخذ قرارات قد تبدو صعبة وقاسية، وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية مصالحنا، ولحماية مستقبلنا، ولحماية حقوقنا".وتابع الرئيس، "عندما نقول لأحد: لا، من أجل القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن نرفض هذا لأنه يتعلق القدس، ولا يتعلق بقضية تفصيلية هنا أو هناك يمكن أن نغض النظر عنها، ونقول: حسنا، بسيطة ونرى غيرها، القدس خط أحمر، شهداؤكم منذ عام 65 وأسراكم وجرحاكم خط أحمر، هذه الخطوط الحمراء نحن متمسكون بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأنا متأكد أننا سنصل إلى حقنا، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت وإلى الصبر وإلى الصمود، (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)، هذه الآية دائما أقرأها وأقول سبحان الله، ربما ربنا سبحانه أنذرها للشعب الفلسطيني، لأنه لا يوجد أحد مرابط غيرنا في هذا العالم، ولذلك قال: رابطوا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، أي ستفحلون، لكن لا تستعجلوا الأمور، القضية صعبة ومعقدة، ولكن في نهاية المطاف ستصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.من جهته اكد رئيس مجلس امناء جامعة الاستقلال اللواء توفيق الطيراوي خلال استقبال سيادته، ان الجامعة وطلابها يقفون خلف السيد الرئيس، مشيرا الى تخريج 1400 ضابط وضابط صف في خدمة الوطن والشعب والقائد.وقام الرئيس عقب الاستقبال بافتتاح مبنى كلية الشهيد خليل الوزير "ابو جهاد" للعلوم الادارية والعسكرية، وكذلك صالة ممدوح صيدم "ابو صبري" متعددة الاغراض، ومركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية.وقال خلال افتتاحه مركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية، مستذكرا الشهيد عاطف .. لقد كان له مستقبل عظيم جدا، وله جهود كبيرة جداً لا أحد يعرفها لكنه استشهد أو اغتيل في فرنسا من قبل القوات الاسرائيلية نتيجة لما كان يقوم به هذا الشاب وكان عمره أقل من 40 عاما عندما استشهد، لذلك لا بد أن نكرمه ونخلد اسمه لنخلد اسم باقي الشاب أمثاله، لأن عندنا مئات الآلاف من الشباب الذين استشهدوا بهذه الطريقة، مثل عاطف.كما قام الرئيس عباس بجولة لتفقد مباني الجامعة والاطلاع على الانجازات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، التقى خلالها عددا من الخريجين.