كتائب الناصر صلاح الدين: على الاحتلال أن ينتظر مفاجآت المقاومة





وأضافت الكتائب في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن": وحدتنا في الموقف، أصبحت قوة لنا في الميدان، ولن يكون للمحتل مكان على أرض فلسطين طال الزمن أو قصر.





وأكدت كتائب الناصر، أن الاحتلال "سيدفع ثمن جرائمه"، مشددة على أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الجرائم الصهيونية المستمرة ضد أبناء شعبنا".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الناصر صلاح الدين، إنه على الاحتلال، أن ينتظر "مفاجآت المقاومة".