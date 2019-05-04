شاهد: تشييع جثامين خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، اليوم السبت، جثامين خمسة شبان، استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أمس الجمعة، وحتى اللحظة على القطاع.وفي محافظة خانيونس جنوب القطاع، شُيع جثمان الشاب رائد خليل أبو طير (19 عاماً)، الذي استشهد الليلة الماضية متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال مشاركته في المسيرات السلمية الأسبوعية شرقي المحافظة.كما تم تشييع جثامين الشبان: رمزي روحي عبدو (31 عاماً) من مخيم البريج، وعبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاماً) من مخيم النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عاماً) من مخيم المغازي، الذين استشهدوا أمس في قصف مدفعي استهدفهم شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي بلدة بيت حانون شمال القطاع، تم تشييع جثمان الشاب عماد محمد نصير (22 عاماً)، الذي استشهد اليوم في القصف المدفعي الذي استهدف مجموعة من المواطنين شرق البلدة.ورفع المشيعون، اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، ضد أبناء شعبنا الأعزل.