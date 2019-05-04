تعليق المواطنين على صواريخ غزة "بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر"

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، لانطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية، باتجاه مناطق غلاف غزة.وركزت ردود الفعل لدى المواطنين، على شكل الصواريخ التي انطلقت ومداها، حيث ظهر تعليق على صورة أحد الصواريخ، كُتِب عليه "بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر"، وهي العبارة التي يستخدمها المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، في تعيلقه على الأهداف.وقررت المقاومة الفلسطينية، منذ صباح اليوم السبت، تنفيذ عمليات الرد الجماعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها، استشهاد أربعة مواطنين، شرقي قطاع غزة.