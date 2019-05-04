الجبهة الشعبية: المقاومة اليوم تركت بصمة واضحة بقصف غلاف غزة بعشرات الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إنه "لا خيار أمام شعبنا إلا باستمرار المقاومة فهي القادرة على ردع الاحتلال".وأضافت في بيان لها: أن "غرفة العمليات المشتركة دليل على أن المقاومة موحدة، وتحظى بحالة إجماع وحاضنة شعبية".وتابعت: "المقاومة اليوم تركت بصمة واضحة لها من خلال قصف ما يُسمى غلاف غزة بعشرات الصواريخ".واستشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي، استهدف مجموعة من المواطنين شمال القطاع، فيما باشرت فصائل المقاومة منذ الصباح بإطلاق رشقات مكثفة على غلاف غزة.وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن مصر تجري جهوداً مكثفة لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، والوصول إلى وقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.