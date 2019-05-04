الحية: الشعب الفلسطيني لديه خيارات ووسائل تُلزم الاحتلال بالتفاهمات

رام الله - دنيا الوطنحمّل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونائب قائد الحركة بغزة خليل الحية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مماطلته في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.ونقل موقع (الرسالة نت) عن الحية قوله: "إن الشعب الفلسطيني بمقاومته لديه من الخيارات والوسائل، ما يُلزم الاحتلال بتلك التفاهمات".وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تراقب سلوك الاحتلال في تنفيذ تلك التفاهمات، "بعضها ينفذ وأخرى يماطل الاحتلال في تنفيذها"، مبينًا أن هذا الملف، هو أحد الملفات التي يتم بحثها مع المصريين.وأكدّ الحية "أنه لا مناص لدى الاحتلال سوى تنفيذ هذه التفاهمات والالتزام بها".ويزور وفد من قيادتي حماس و الجهاد الإسلامي، مصر لمناقشة ملفات مختلفة أهمها: ملف كسر الحصار عن غزة.