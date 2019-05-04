من أريحا.. الرئيس عباس يدعو للاهتمام بالزراعة وتوفير كافة الإمكانيات للنهوض بقطاعها

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس محمود عباس، ظهر اليوم السبت، إلى محافظة أريحا والأغوار، للقاء فعاليات المحافظة، وافتتاح عدة منشآت في جامعة الاستقلال.وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر محافظة أريحا والأغوار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، اللواء توفيق الطيراوي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وفعاليات المحافظة، وقادة الأجهزة الأمنية.والتقى الرئيس عباس بمقر المحافظة فور وصوله، فعاليات المحافظة السياسية والاقتصادية والأمنية، وأكد لهم أهمية خدمة المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل الخدمات له.وشدّد الرئيس، على ضرورة التركيز على الطاقة النظيفة والاستثمار فيها، ودعم القطاع الخاص بتوفير الاستثمار الأفضل لهذا القطاع، باعتباره طاقة المستقبل.كما دعا إلى الاهتمام بالزراعة، وتوفير كافة الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع المهم، والعمل على تنويع المصادر المائية، خاصة المياه الجوفية، والاستفادة منها في الزراعة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وعضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، واللواء إسماعيل جبر، ومجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.يذكر، أن الرئيس سيفتتح في وقت لاحق اليوم، عدداً من المباني والمنشآت في جامعة الاستقلال، أبرزها كلية الشهيد خليل الوزير للعلوم العسكرية والإدارية، ومركز للألعاب الرياضية، وصالة باسم الشهيد ممدوح صيدم.وقال الطيراوي: إن زيارة الرئيس عباس للجامعة، تأتي للتأكيد على دعمه للتعليم والجامعات الفلسطينية.