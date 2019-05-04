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شؤون فلسطينية

فتح تُدين التصعيد الإسرائيلي بغزة وتؤكد: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب

فتح تُدين التصعيد الإسرائيلي بغزة وتؤكد: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب
حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، الذي شهد تصعيداً خطيراً خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء، وإصابة العشرات.

وحملت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو، مسؤولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وملاحقة قانونية.

ودعت فتح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة ووضع حد لها، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في سياسة إرهاب الدولة والإمعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا في القطاع، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت حركة فتح، أن صمود شعبنا وتضحياته، سيقودان في نهاية المطاف إلى هزيمة الاحتلال الإسرائيلي، وجلائه عن أرضنا وشعبنا، وإلى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

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