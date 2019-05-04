حصاد الأسبوع: خمسة شهداء وثلاث عمليات وإصابة ستة إسرائيليين و82 مواجهة

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب سبعة إسرائيليين، خلال اندلاع 82 مواجهة مع الاحتلال، تخللها ثلاث عمليات إطلاق نار، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتلين.





ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: رمزي روحي عبدو (31 عامًا) برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج، رائد خليل أبو طير (19 عامًا) برصاص الاحتلال شرق خانيونس، عبد الله إبراهيم محمود أبو ملّوح (33 عامًا) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عامًا) من المغازي في قصف لطائرات الاحتلال شرق المغازي، كما أصيب 60 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة، فيما أعلن عن ثلاث إصابات في صفوف الاحتلال، توزعت بين إصابة جنديين بالرصاص شرق مخيم البريج، وإصابة مستوطن بالحجارة في حوارة بنابلس، وذلك ضمن 16 مواجهة، تخللها تفجير وإلقاء زجاجات حارقة في مستوطنة (تكوماه)، مستوطنة (كفار ميمون)، شرق جباليا، شرق مدينة غزة، شرق خانيونس، شرق مخيم البريج، شرق رفح، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة (سدوت هنيغف)، كذلك عملية إطلاق نار شرق البريج.





ويوم الخميس، أصيب فلسطيني بالرضوض في الضفة الغربية، كما أصيب مستوطن بالحجارة في منطقة حوارة بنابلس، كما تم رصد عشر مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في رأس العامود، ومستوطنة (بيت أريه).





أما يوم الأربعاء، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار في حارة الشيخ مسلم، مخيم جنين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال في مستوطنة (أشكول)، و(سعير)، فأحصيت عشر مواجهات بين فلسطينيين، وجنود الاحتلال في الضفة.





وفي منتصف الأسبوع، أصيب أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية، كما أعلن عن إصابة مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب عيون الحرامية برام الله، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في مستوطنة (ناحل عوز)، مستوطنة (شاعر هنيغف)، والخضر، وذلك ضمن 13 مواجهة.





ويوم الاثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مستوطنة (عزون)، ومستوطنة (نتيفوت)، وذلك ضمن ثماني نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار في مستوطنة (مابو دوتان).





ويوم الأحد، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرضوض في الضفة الغربية، كما أصيب مستوطن بالحجارة قرب حزما شرقي القدس، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه المغير، مستوطنة (عوفرا، المغير، مستوطنة سدوت هنيغف، وحارة أبو اسنينة)، وذلك ضمن 16 مواجهة في عدد من مناطق الضفة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون.





وأما السبت، فقد استشهد عمر عوني يونس (20 عاماً) من سنيريا قضاء قلقيلية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، إثر محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز زعترة يوم 20/4/2019، كما أصيب فلسطيني بالرصاص في غزة، فيما أحصيت تسع مواجهات تخللها إلقاء زجاجة حارقة تجاه مستوطنات (أشكول، الخضر، وعزون)، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة (شاعر هنيغف).

رام الله - دنيا الوطن