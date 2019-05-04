حمد تُثمن تجربة الجالية الفلسطينية في فيينا

بحثت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، اليوم السبت، في مدينة رام الله، مع رئيسة لجنة المرأة العربية في فيينا- النمسا، نجوى جبران، آليات التعاون المشترك والعمل المستقبلي، وأوضاع النساء العربيات، والجالية الفلسطينية في النمسا.





وأكدت حمد أهمية هذه الشراكات مع كافة الجهات الدولية في العمل على قضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، حيث تتعرض المرأة الفلسطينية لنوعين من العنف، عنف الاحتلال، والعنف المجتمعي.





من جانبها، ثمنت جبران عمل الحكومة الفلسطينية، ووزارة شؤون المرأة؛ لإعطائهم فرصاً للنساء تتميز عن الدول العربية الأخرى، مؤكدة ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية وتمكينها.





وأضافت جبران: أن المرأة الفلسطينية في النمسا تمتاز عن شقيقاتها في دول الاتحاد من خلال تصميمها وأدائها المميز في تعزيز دور الجالية الفلسطينية في النمسا، من خلال اللقاءات المستمرة، وعقد الندوات النسوية.

رام الله - دنيا الوطن