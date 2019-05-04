فيديو: لحظة هروب لاعبي كرة بإسرائيل بسبب صواريخ غزة





يذكر، أن فلسطينياً قد استشهد وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم، في قصف إسرائيلي، استهدف مجموعة من المواطنين شمال القطاع، وذلك بعد وقت قليل من بدء فصائل المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، بإطلاق رشقات مكثفة على غلاف غزة، رداً على استشهاد أربعة مواطنين، يوم أمس الجمعة.





رام الله - دنيا الوطننشرت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم السبت، فيديو يرصد توقف تدريب لكرة القدم في إسرائيل، بسبب انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محيط قطاع غزة.ورصد الفيديو لحظة هروب اللاعبين إلى المنطقة المحمية، ومشاهدة محاولة الاعتراض للصواريخ المنطلقة من غزة، نحو المستوطنات الإسرائيلية.فيما، أعلن رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أنه سيتم إلغاء جميع ألعاب كرة القدم، التي كانت مقررة في منطقة غلاف غزة وعسقلان وأسدود.