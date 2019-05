إسرائيل تستضيف "الأغنية الأوروبية" بـ"53 مليون" دولار لتسويق جانبها "الودود".. والمقاومة تنسفها

أول إنتاج له كان في عام 1956، عندما قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية المعروف باسم (يوروفيجن) إمكانية إعادة بناء أوروبا من خلال الموسيقى، فازداد عدد المشاركين بمعدل ثلاثة أضعاف في السبعينات والثمانينات، وبعض المغنين المشاركين، أصبحوا نجوماً أمثال سيلين ديون، وخوليو إغليسياس.





وحافظت المسابقة على التقليد الذي يقضي بأن البلد الفائز بالجائزة هو البلد المضيف للعام المقبل، قوانين المسابقة تتغير باستمرار كاختيار رباعية ثابتة التأهل من بين الدول المشاركة منذ عام 2001، وهي الدول المؤسسة للمسابقة وتتمثل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ثم انضمت لها إيطاليا عام 2011، وتتسع دائرة جماهير (يوروفيجن) لتشمل دولاً غير أوروبية، فيحق لكل من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا وتونس الاشتراك، كما تنتظر بعض الدول الموافقة بالسماح لها بالاشتراك، كفلسطين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.



وفازت روسيا بالمسابقة مرة واحدة سنة 2008 بواسطة ديما بيلان بأغنية (Believe)، وكانت تلك محاولته الثانية بعد أن وصل للمرتبة الثانية بأغنية (Never Let You Go) سنة 2006، فاستضافت موسكو المسابقة سنة 2009.



وفي العام 2012، فازت السويدية المغربية الأصل لورين بمسابقة يوروفيجن في باكو بأذربيجان بفضل اغنية التكنو-بوب "يوفوريا".





وفي سنة 2013 كان دور مدينة مالمو السويدية التي عزمت على إنفاق أقل بخمسين مرة مما انفقته أذربيجان العام الماضي، حيث كلف إعادة تأهيل مدينة باكو كلفة مليار دولار (نحو 780 مليون يورو) بينما نظمت السويد الحدث بمبلغ 125 مليون كورونة (اقل من 15 مليون يورو).





ولم تشارك البرتغال وبولندا، وأعلنتا انسحابهما من مسابقة 2013 خوفاً من تكاليف استضافة المسابقة في حالة فوزهما، وسط الأزمة الاقتصادية المخيمة على أوروبا.