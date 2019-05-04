شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون للمرة الثالثة على بوابة مسجد الشيخ مكّي

مستوطنون يعتدون للمرة الثالثة على بوابة مسجد الشيخ مكّي
رام الله - دنيا الوطن
خربت مجموعة من عصابات المستوطنين، اليوم السبت، بوابة مسجد الشيخ مكّي في شارع القادسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وشمل الاعتداء تكسير وتخريب قفل المسجد، وهو الاعتداء الثالث من نوعه على نفس المسجد خلال فترة قصيرة.

يذكر، أن المسجد يقع قبالة مدرسة "القادسية" في الشارع الرئيسي الممتد من باب الساهرة باتجاه المسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

فيديو: لحظة هروب لاعبي كرة بإسرائيل بسبب صواريخ غزة

فيديو: لحظة هروب لاعبي كرة بإسرائيل بسبب صواريخ غزة

الخضري يُناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لغزة خلال رمضان

الخضري يُناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لغزة خلال رمضان

الجهاد الإسلامي: سيتم تحويل غلاف غزة لجحيم وعلى العدو انتظار مفاجآت المقاومة

الجهاد الإسلامي: سيتم تحويل غلاف غزة لجحيم وعلى العدو انتظار مفاجآت المقاومة

أبو هولي: شعبنا سيبقى متمسكاً بحق العودة وسيواجه المشاريع المشبوهة

أبو هولي: شعبنا سيبقى متمسكاً بحق العودة وسيواجه المشاريع المشبوهة

إسرائيل تستضيف &#34;الأغنية الأوروبية&#34; بـ&#34;53 مليون&#34; دولار لتسويق جانبها &#34;الودود&#34;.. والمقاومة تنسفها

إسرائيل تستضيف "الأغنية الأوروبية" بـ"53 مليون" دولار لتسويق جانبها "الودود".. والمقاومة تنسفها

حنا: القضية الفلسطينية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث

حنا: القضية الفلسطينية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا وملتزمة بحماية مسيراته السلمية

حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا وملتزمة بحماية مسيراته السلمية

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الخضري يُناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لغزة خلال رمضان

الخضري يُناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لغزة خلال رمضان

أبو هولي: شعبنا سيبقى متمسكاً بحق العودة وسيواجه المشاريع المشبوهة

أبو هولي: شعبنا سيبقى متمسكاً بحق العودة وسيواجه المشاريع المشبوهة

مستوطنون يعتدون للمرة الثالثة على بوابة مسجد الشيخ مكّي

مستوطنون يعتدون للمرة الثالثة على بوابة مسجد الشيخ مكّي

حنا: القضية الفلسطينية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث

حنا: القضية الفلسطينية أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

خالد: بعض الفلسطينيين يعيشون في الوهم بأن اتفاقيات اوسلو ما زالت قائمة

خالد: بعض الفلسطينيين يعيشون في الوهم بأن اتفاقيات اوسلو ما زالت قائمة

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية

الديمقراطية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية

قوات الاحتلال تقتحم عمارة سكنية على المدخل الجنوبي لمدينة جنين

قوات الاحتلال تقتحم عمارة سكنية على المدخل الجنوبي لمدينة جنين

منوعات

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

رضوى الشربيني تتعرض للانتقادات بسبب فيديو مع ابنتها

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

سعد لمجرد يصدم جمهوره بشكله الجديد

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها

قبل أيام من عرضه.. أسرار &#34;الهيبة&#34; تُكشف: &#34;جبل&#34; يخسر الزعامة و&#34;شاهين&#34; بغيبوبة

قبل أيام من عرضه.. أسرار "الهيبة" تُكشف: "جبل" يخسر الزعامة و"شاهين" بغيبوبة

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

بعد نشر البرومو الرسمي لـ&#34;رامز في الشلال&#34;.. شاهد أبرز ضحاياه

بعد نشر البرومو الرسمي لـ"رامز في الشلال".. شاهد أبرز ضحاياه

فيديو: حبس مذيعة لبنانية في الكويت بتهمة &#34;التعدي على الذات الالهية&#34;

فيديو: حبس مذيعة لبنانية في الكويت بتهمة "التعدي على الذات الالهية"

فيديو: نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام”

فيديو: نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام”

فيديو: بعد صوره الفاضحة.. رجل دين شيعي: &#34;مجتمع مريض جنسيا وعقليا&#34;

فيديو: بعد صوره الفاضحة.. رجل دين شيعي: "مجتمع مريض جنسيا وعقليا"

عربي

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

إيران تكشف عن اتفاق غير مسبوق مع السعودية

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات &#34;إف- 16&#34;

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية