مستوطنون يعتدون للمرة الثالثة على بوابة مسجد الشيخ مكّي

رام الله - دنيا الوطنخربت مجموعة من عصابات المستوطنين، اليوم السبت، بوابة مسجد الشيخ مكّي في شارع القادسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وشمل الاعتداء تكسير وتخريب قفل المسجد، وهو الاعتداء الثالث من نوعه على نفس المسجد خلال فترة قصيرة.يذكر، أن المسجد يقع قبالة مدرسة "القادسية" في الشارع الرئيسي الممتد من باب الساهرة باتجاه المسجد الأقصى المبارك.