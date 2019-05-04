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شؤون فلسطينية

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

الإفراج عن الشاب المقدسي أنس برقان بشرط الحبس المنزلي والإبعاد
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت شرطة الاحتلال، مساء الجمعة، عن شاب مقدسي بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن منطقة سكنه في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن شرطة الاحتلال، أفرجت عن الشاب أنس برقان، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن حي وادي ياصول ببلدة سلوان ليوم الاثنين القادم، وكفالة مالية قيمتها 1000 شيكل.

وأشار إلى أن الشاب برقان اعتقل الثلاثاء الماضي خلال هدم منزله والاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما أدى لإصابته بجروح ورضوض مختلفة.

وكانت جرافات الاحتلال، هدمت الثلاثاء الماضي منزلين للشقيقين أنس وقصي برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، واعتدت على أنس بالضرب المبرح، وبأعقاب البنادق واعتقلته، ومددت توقيفه بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة، وأفرجت عنه بالأمس.

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