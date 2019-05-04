حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا وملتزمة بحماية مسيراته السلمية

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس، اليوم السبت، على إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه مناطق غلاف غزة.وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا، وملتزمة بالدفاع عنه، وحماية مسيراته السلمية.وبدأت فصائل المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، بإطلاق رشقات مكثفة على غلاف غزة.وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد 90 صاروخاً، بينما أكدت قناة (سكاي نيوز) أن حوالي 100 صاروخ، أطلقت من القطاع.يشار إلى أن أمس الجمعة، شهدت تصعيدًا إسرائيلياً في قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين، اثنان بقصف لأحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، فيما استشهد آخران برصاص الاحتلال، بعد مشاركتها في مسيرات العودة.