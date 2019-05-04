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شؤون فلسطينية

نتنياهو يُجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش

نتنياهو يُجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان، ورئيس (شاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء مؤسسة الجيش في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

جاء ذلك، في ظل تدهور الوضع الأمني في مناطق غلاف غزة، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من مئة صاروخ، صباح اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من استشهاد أربعة مواطنين بقصف إسرائيلي، وقمع مسيرات العودة أمس الجمعة.

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