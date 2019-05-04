نتنياهو يُجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الجيش





جاء ذلك، في ظل تدهور الوضع الأمني في مناطق غلاف غزة، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من مئة صاروخ، صباح اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من استشهاد أربعة مواطنين بقصف إسرائيلي، وقمع مسيرات العودة أمس الجمعة.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان، ورئيس (شاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء مؤسسة الجيش في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.