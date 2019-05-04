مشاهد من آثار إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة

شاهد صور وفيديو من إطلاق الرشقات الصاروخية..















رام الله - دنيا الوطنقصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، مناطق غلاف غزة، بناءً على قرار غرفة العمليات المشتركة، بالرد الموحد، على جرائم الاحتلال.وقصفت المقاومة برشقات صاروخية، حيث قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنها وصلت لأكثر من 100 صاروخ في مناطق الغلاف، خلال عدة دقائق فقط، حيث كان الرد موحدًا، وتم إغلاق مناطق غلاف غزة، نتيجة لذلك.