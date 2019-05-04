المبادرة الوطنية الفلسطينية: نَرفض التمييز بين رواتب الموظفين العموميين

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على أن إلغاء كافة الإجراءات، سيعمل على تعزيز صمود المواطنين وتصديهم لكافة المخططات التصفوية للقضية الوطنية، ومنع محاولات تمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن رفضها للتمييز المتعلق برواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، والاستمرار في سياسة قطع الرواتب، الأمر الذي يتسبب في ازدياد المعاناة، ويثقلها على كاهل جمهور عريض من الموظفين، الذين يواجهون ظروفاً صعبة بسبب استمرار اقتطاع نسبة كبيرة من رواتبهم منذ ما يزيد عن العامين.وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حكومة د. محمد اشتية بالتراجع عن جميع القرارات والإجراءات، والتي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها من الموظفين، ودفع كافة مستحقاتهم المالية التزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، المطالبة بإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة.