أول فصيل يُعلن رسميًا قصف عسقلان بعدد من الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان، برشقة صاروخية، وذلك صباح اليوم السبت الساعة (10:14).وأكدت الكتائب، أن هذا القصف، يأتي ضمن سلسلة توسيع دائرة الرد على عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، لا سيما استهدافه المتكرر للمواطنين في قطاع غزة.وأكدت أن مفاجآت كثيرة، تنتظر الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما قرر مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة لجم الاحتلال بكل الإمكانيات والوسائل.