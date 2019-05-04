مقتل 43 مسلحاً من تنظيم الدولة في قصف جوي بأفغانستان

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن 43 مسلحاً من تنظيم الدولة بينهم قائد المقاتلين، قتلوا بضربات جوية استهدفت معاقل المتطرفين في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.







وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، أن "بين القتلى المدعو إسماعيل مسؤول المقاتلين من أوزبكستان، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة وانضم مؤخراً إلى جماعة خراسان فرع تنظيم الدولة في أفغانستان وباكستان".





وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "شنت قوات التحالف الدولي بالتنسيق مع القوات البرية الأفغانية غارتين جويتين على مراكز تدريب لتنظيم الدولة في منطقة ديجال سار وتشابا داره في ننغرهار، وقتل فيها 43 مسلحاً من التنظيم، بينهم أجانب من الجنسيتين الأوزبكية والباكستانية".وتعد ولاية ننغرهار شرق أفغانستان والمتاخمة للحدود مع باكستان معقلا رئيسياً للتنظيمات المسلحة، ورغم زخم العمليات العسكرية والضربات الجوية من القوات الأفغانية وحلفائها الأجانب ضد هؤلاء منذ نشأتهم في 2013، إلاّ أنها لم تستطع القضاء عليهم نهائياً.