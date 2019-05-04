ترامب: واشنطن وموسكو ستبدآن قريباً مفاوضات حول اتفاق نووي





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع روسيا والصين، لافتاً إلى أن المفاوضات حول هذا الموضوع، ستبدأ في وقت قريب.وقال ترامب، أثناء لقاء جمعه في واشنطن برئيس الوزراء السلوفاكي، بيتير بيليغريني: إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلاً عن الصفقة الثنائية (بين موسكو وواشنطن)، وفق (روسيا اليوم).وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تحدث حول هذا الموضوع مع "الصينيين"، مضيفاً: "أنهم يرغبون في أن يصبحوا جزءاً من هذه الصفقة".وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة، بدأت بحث موضوع الصفقة النووية الجديدة مع الصين، أثناء مفاوضات تجارية عقدت بين واشنطن وبكين، مشيراً إلى أن الصينيين "ربما كانوا متحمسين لذلك أكثر منهم لـ (المفاوضات) التجارية".وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تبدأ "قريباً جداً"، فيما ستتم "إضافة الصين" إليها "لاحقاً"، وأضاف: "سنتحدث عن عدم انتشار الأسلحة النووية وعن الصفقة النووية، أنا أعتقد أنها ستكون صفقة شاملة فعلاً".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي مكالمة هاتفية، استغرقت قرابة ساعة ونصف، تطرقا خلالها لمواضيع تتعلق بالاتفاقات النووية إلى جانب ملفات أخرى، بحسب كل من الكرملين والبيت الأبيض.