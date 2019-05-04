مصدر بغرفة العمليات المشتركة: بدأنا عمليات الرد الموحد على جرائم الاحتلال والساعات المقبلة "مؤلمة"

بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، عمليات الرد الموحد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين.وقال مصدر في غرفة العمليات المشتركة: إن المقاومة بدأت عملية الرد الموحد على جرائم الاحتلال، بعد قرار الغرفة الذي سارت عليه جميع الفصائل.وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن"، أن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة على الجانب الإسرائيلي، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، والدليل الآن أنه تم تحويل غلاف غزة لمدن أشباح.ووجه المصدر، رسالة لمستوطني غلاف غزة، قال فيها: إن الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين، سيكون هنالك رد عليها، وبالتالي غلاف غزة، بات في مرمى المقاومة الفلسطينية.وأوضح المصدر بغرفة العمليات، أنه أجريت الليلة الماضية عدة لقاءات واتصالات مع الجانب المصري، بهدف احتواء الموقف، لكن المؤشرات تُدلل على أن الأمور وصلت لطريق مسدود.