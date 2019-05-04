قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي جحر الديك





وتشهد الحدود الشرقية للقطاع، منذ أمس، توتراً كبيراً، إثر إصابة ضابط ومجندة بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة، أعقب ذلك استشهاد أربعة فلسطينيين، اثنان منهم إثر قصف إسرائيلي شرقي محافظة الوسطى.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي جحر الديك وسط قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.