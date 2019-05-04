شاهد: فصائل المقاومة تُطلق عشرات الصواريخ على غلاف غزة والقبة الحديدية تتفعل

بدأت فصائل المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، بإطلاق رشقات مكثفة على غلاف غزة.





ودوّت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من غلاف غزة.





وقالت (القناة 12 الإسرائيلية): إنه منذ 15 دقيقة، انطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة، دون توقف.





وحاولت القبة الحديدية التصدي للصواريخ المنطلقة من القطاع.





وقال المتحدث باسم الجيش: إن طائرة أغارت قبل قليل على منصتيْن صاروخيتيْن في شمال قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال النيران في بيت حانون شمال القطاع.



وأكدت مصادر إسرائيلية، أن صاروخين اثنين، أطلقا من جنوب قطاع غزة، باتجاه منطقة غلاف غزة.



وقالت وكالة (الرأي): إنه تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع (صوفا) العسكري، دون تفعيل صافرات الإنذار.



وبحسب (مفزاك لايف)، فقد قال: إنه تم إطلاق صاروخ على الأقل، من جنوب قطاع غزة، وانفجر بالقرب من السياج الأمني قرب المجلس الإقليمي (إشكول)، فيما لم تقع إصابات، ولم يتم تفعيل أي إنذار.



يشار إلى أن أمس الجمعة، شهدت تصعيدًا إسرائيليًا في قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين، اثنان بقصف لأحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، فيما استشهد آخران برصاص الاحتلال، بعد مشاركتها في مسيرات العودة.





رام الله - دنيا الوطن