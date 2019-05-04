الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها تسلمت خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 16" وقد وصلت إلى "قاعدة بلد" الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "نعلن عن وصول 5 طائرات من طراز (إف- 16) إلى قاعدة بلد".وقالت الوزارة: إن هذه الدفعة هي الأخيرة ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، مؤكدة أن "هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي، الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكان العراق قد تسلم أول طائرة من طراز (إف- 16) الأمريكية فى حزيران/ يونيو عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم الدولة.