عاجل

  • أصوات الانفجارات التي تُسمع شرق قطاع غزة ناتجة عن محاولات للقبة الحديدية

  • إذاعة الأقصى: 3 إصابات جراء الاستهداف الإسرائيلي في بيت حانون شمال القطاع

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: سلاح الجو يقصف أهدافا الآن في قطاع غزة*

  • معاريف: وابلات الصورايخ تتساقط على نتيفوت وعسقلان وشعر هنيغف

  • يديعوت أحرونوت: القبة الحديدية تحاول التصدي لعشرات الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة

  • صافرات الإنذار تدوي من جديد في عسقلان

  • القناة 12 الإسرائيلية: منذ 15 دقيقة عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة دون توقف

  • (معاريف): وابلات الصورايخ تتساقط على نتيفوت وعسقلان وشعر هنيغف

  • القناة 13 الإسرائيلية:عشرات الصواريخ تتساقط على عسقلان والقبة الحديدية تتفعل

  • رشقات صاروخية مستمرة من قبل فصائل المقاومة في جميع مناطق غلاف غزة

عربي

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"
طائرات اف 16 - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها تسلمت خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 16" وقد وصلت إلى "قاعدة بلد" الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "نعلن عن وصول 5 طائرات من طراز (إف- 16) إلى قاعدة بلد".

وقالت الوزارة: إن هذه الدفعة هي الأخيرة ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، مؤكدة أن "هذه الطائرات هي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي، الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالي والتدريبي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان العراق قد تسلم أول طائرة من طراز (إف- 16) الأمريكية فى حزيران/ يونيو عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك في إطار محاربة تنظيم الدولة.

أخبار ذات صلة

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

تفكيك خلية &#34;إرهابية&#34; في المغرب

تفكيك خلية "إرهابية" في المغرب

لجنة الوساطة في السودان تقترح حلين للخروج من الأزمة.. فما هما؟

لجنة الوساطة في السودان تقترح حلين للخروج من الأزمة.. فما هما؟

الحريري: على لبنان الاستفادة من تجربة مصر

الحريري: على لبنان الاستفادة من تجربة مصر

فاجعة في الاردن ..مصرع 6 أطفال اردنيين في حريق منزل بمحافظة اربد

فاجعة في الاردن ..مصرع 6 أطفال اردنيين في حريق منزل بمحافظة اربد

شاهد: الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين

شاهد: الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي جحر الديك

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي جحر الديك

شاهد.. عياش: صيادون ينتشلون بشباكهم جثمان مواطن غرق في بحر رفح

شاهد.. عياش: صيادون ينتشلون بشباكهم جثمان مواطن غرق في بحر رفح

عشراوي تدعو لتعزيز السلطة الرابعة وحمايتها وتطوير قوانين حرية الرأي والتعبير

عشراوي تدعو لتعزيز السلطة الرابعة وحمايتها وتطوير قوانين حرية الرأي والتعبير

‎مواطن يناشد الرئيس مباشرة بضرورة صرف راتب إبنه الجريح

‎مواطن يناشد الرئيس مباشرة بضرورة صرف راتب إبنه الجريح

طفلتان من غزة تُعالجان بمستشفيات الضفة دون أمهاتهما وعائلتاهما تناشد الوزير الشيخ

طفلتان من غزة تُعالجان بمستشفيات الضفة دون أمهاتهما وعائلتاهما تناشد الوزير الشيخ

الأجواء غائمة جزئياً ربيعية لطيفة نهاراً باردة نسبياً مساءً

الأجواء غائمة جزئياً ربيعية لطيفة نهاراً باردة نسبياً مساءً

البنك الإسلامي الفلسطيني يُصدر إعلاناً بشأن قروض الموظفين الحكوميين

البنك الإسلامي الفلسطيني يُصدر إعلاناً بشأن قروض الموظفين الحكوميين

الأزبط : الاحتلال سيستجدي العالم لإعادة الهدوء وتنفيذ شروط المقاومة بغزة

الأزبط : الاحتلال سيستجدي العالم لإعادة الهدوء وتنفيذ شروط المقاومة بغزة

منوعات

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

وصلة رقص لدينا مع راغب علامة ولطيفة التونسية

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم.. ورم في مكان حساس

بعد نشر البرومو الرسمي لـ&#34;رامز في الشلال&#34;.. شاهد أبرز ضحاياه

بعد نشر البرومو الرسمي لـ"رامز في الشلال".. شاهد أبرز ضحاياه

فيديو: حبس مذيعة لبنانية في الكويت بتهمة &#34;التعدي على الذات الالهية&#34;

فيديو: حبس مذيعة لبنانية في الكويت بتهمة "التعدي على الذات الالهية"

فيديو: نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام”

فيديو: نانسي عجرم تقلد طريقة غناء هيفاء وهبي لـ “قالولي عنو كلام”

فيديو: بعد صوره الفاضحة.. رجل دين شيعي: &#34;مجتمع مريض جنسيا وعقليا&#34;

فيديو: بعد صوره الفاضحة.. رجل دين شيعي: "مجتمع مريض جنسيا وعقليا"

فيديو نادر: الإعلامي مفيد فوزي حاول إحراج عمرو دياب فكانت المفاجأة

فيديو نادر: الإعلامي مفيد فوزي حاول إحراج عمرو دياب فكانت المفاجأة

فيديو: فنانة خليجية في مرمى نيران ميّ العيدان.. &#34;نكرة وتخصص ملاهي ليلية&#34;

فيديو: فنانة خليجية في مرمى نيران ميّ العيدان.. "نكرة وتخصص ملاهي ليلية"

فيديو: ليلى اسكندر تثير الجدل بين السعوديين بسبب ملابسها... &#34;تبغى تتلزق بالغصب&#34;

فيديو: ليلى اسكندر تثير الجدل بين السعوديين بسبب ملابسها... "تبغى تتلزق بالغصب"

صورة: شمس تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة زواجها

صورة: شمس تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة زواجها

عربي

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات &#34;إف- 16&#34;

الولايات المتحدة تُسلّم العراق الدفعة الأخيرة من مقاتلات "إف- 16"

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

بدعوة رسمية.. إسرائيل تُعلن عن موعد زيارة وفد يهودي للسعودية

تفكيك خلية &#34;إرهابية&#34; في المغرب

تفكيك خلية "إرهابية" في المغرب

لجنة الوساطة في السودان تقترح حلين للخروج من الأزمة.. فما هما؟

لجنة الوساطة في السودان تقترح حلين للخروج من الأزمة.. فما هما؟