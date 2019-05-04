شاهد: ظهور مفاجئ لمتهم بقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للواء ركن أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السابق، والمتهم بقضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلده في اسطنبول.وظهر عسيري بالزي السعودي التقليدي، داخل منزله رفقة ابن شقيقه، عمر عسيري، بمناسبة تخرج الأخير من كلية عسكرية برتبة ملازم، وفق موقع (سبوتنيك).وارتدى عمر عسيري لباس القوات الجوية، فيما يعتقد أنه تخرج من كلية الملك فيصل الجوية، التي حضر ولي العهد محمد بن سلمان، حفل تخريجها، قبل يومين.وأثار ظهور عسيري داخل منزله جدلاً واسعاً، لا سيما أن السلطات السعودية، زعمت إيقاف جميع المتورطين في قضية قتل خاشقجي.وقال ناشطون إنه ثبت "كذب" ادعاء السلطات السعودية، بأنها تقيم محاكمات عادلة للمتورطين بقتل خاشقجي.