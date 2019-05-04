عريقات: لا مجال إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلسيْن الوطني والمركزي





وقال عريقات: "هناك جرح وهو الانقلاب البغيض في قطاع غزة والذي أصبح مكوناً من مكونات (صفقة القرن) وجاريد كوشنر تحدث عن الانقسام، ووصل إلى حد القول أن القيادة الفلسطينية إذا لم توافق على الصفقة، فهي قيادة فاسدة، ولكن الحقيقة أنهم لا يعرفون هذا الشعب الفلسطيني العظيم".

رام الله - دنيا الوطنقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن هناك اجتماعات متواصلة للقيادة الفلسطينية، ووفوداً تتجه إلى دول العالم، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية.وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوفود ستشرح لدول العالم الأوضاع الفلسطينية، وآليات تنفيذ قرارت المجلس المركزي، وبأن إسرئيل قد أنهت الاتفاقيات.وتابع: "نطالب المجتمع الدولي، أن يدرك ما الذي سيحدث، لأنه لا مجال إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، لأننا دخلنا في اتفاقيات تعاقدية ليس لتحسين الظروف المعيشية بل لإنهاء الاحتلال".