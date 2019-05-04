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مباشر | المقاومة تطلق عشرات الصواريخ على بلدات غلاف غزة

شؤون فلسطينية

عريقات: لا مجال إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلسيْن الوطني والمركزي

عريقات: لا مجال إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلسيْن الوطني والمركزي
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن هناك اجتماعات متواصلة للقيادة الفلسطينية، ووفوداً تتجه إلى دول العالم، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية.

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوفود ستشرح لدول العالم الأوضاع الفلسطينية، وآليات تنفيذ قرارت المجلس المركزي، وبأن إسرئيل قد أنهت الاتفاقيات. 

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي، أن يدرك ما الذي سيحدث، لأنه لا مجال إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، لأننا دخلنا في اتفاقيات تعاقدية ليس لتحسين الظروف المعيشية بل لإنهاء الاحتلال".

وقال عريقات: "هناك جرح وهو الانقلاب البغيض في قطاع غزة والذي أصبح مكوناً من مكونات (صفقة القرن) وجاريد كوشنر تحدث عن الانقسام، ووصل إلى حد القول أن القيادة الفلسطينية إذا لم توافق على الصفقة، فهي قيادة فاسدة، ولكن الحقيقة أنهم لا يعرفون هذا الشعب الفلسطيني العظيم".

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