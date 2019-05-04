إيران للبحرين: اعرفوا حدودكم

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه ينبغي على حكام البحرين، أن "يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم"، على حد تعبيره.جاء ذلك، في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني، رداً على تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التي شدد فيها على "عدم السماح لإيران بإغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد".وقال موسوي: إن "إيران تؤكد على أمن مضيق هرمز بوصفه شرياناً رئيسياً لنقل الطاقة بالعالم، لطالما يتم تأمين مصالح الشعب الإيراني، عبر هذا المضيق المهم والحيوي".وأضاف: "لكن انطلاقاً من مبدأ حسن النية وحق الجوار، نوصي مسؤولي هذا البلد (البحرين) أن يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم".وكان "آل خليفة" قد صرح لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، بأنه "لا يمكن السماح لإيران أن تغلق مضيق هرمز حتى ليوم واحد"، معتبراً تهديدات طهران بإغلاق المضيق "موجهة ضد كل بلدان الخليج".وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، فيما يبدو أنه رد على التحرك الأمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية.