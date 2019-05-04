عشراوي تدعو لتعزيز السلطة الرابعة وحمايتها وتطوير قوانين حرية الرأي والتعبير

رام الله - دنيا الوطنهنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، الصحفيين الفلسطينيين في الوطن وخارجه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف يوم الجمعة، مشيدة بجهودهم في تغطية الأحداث بمصداقية وشجاعة ومهنية، داعية إلى تعزيز دور السلطة الرابعة، وحماية منظومة الإعلام وتطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؛ للوصول إلى نظام عصري وديمقراطي تعددي.وأكدت في بيان لها على ضرورة تدعيم الانفتاح الإعلامي والصحفي، وصون الحريات على مختلف الأصعدة، وقالت: "إن نشر المعلومات بشفافية ودون قيود، وممارسة حرية الرأي والتفكير، باعتبارها أحد حقوق الإنسان الأساسية، هي الضامن الرئيس للحرية التي تتمتع بها الصحافة وحرية المواطن في ممارسة حقه في الوصول إلى المعلومات".وشددت على أن مهمة الإعلام الفلسطيني ترتكز على صياغة خطاب إعلامي فلسطيني حر وجريء، يستند في جوهره إلى قواعد القانون الدولي وقواعد حرية النشر والفكر، إضافة إلى دوره القائم على الرقابة والإصلاح الداخلي والبحث والاستقصاء والتحليل، ومهمته في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وكشف سياساته العنصرية على جميع الأصعدة بما في ذلك اعتداءاته المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، والمؤسسات الإعلامية.