الفتياني: ربما يُعقد اجتماع لثوري فتح بداية رمضان لتمتين الجبهة الداخلية





وقال الفتياني: إنه "آن الوقت لكي تواجه إسرئيل ومستوطنيها الحقيقة، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأن القيادة السياسية، أعطت كل الفرص رغم علمها المسبق أن هناك انحيازاً".





وتابع: "آن الأون بألا يقف الشعب الفلسطيني مكتوفي الأيدي أمام الاعتدءات واستمرار العدوان، والشعب الفلسطيني قادر على أن يحمي نفسه بنفسه".



ودعا أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، الدول العربية والإقيمية، لأن تدرك أن هذا الموقف الخجول، يجب أن يتغير ويتبدل لأن هناك استهدافاً للساحة العربية وليس فقط للفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إنه ربما يكون هناك اجتماع تشاوري للمجلس في بداية شهر رمضان المبارك، لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية والأمريكية.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك حراكاً سياسياً فلسطينياً الآن؛ لإبلاع المجتمع الدولي، أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل، وأن الولايات المتحدة مهما خططت لن تستطيع أن تمرر الصفقة.