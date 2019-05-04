‎مواطن يناشد الرئيس مباشرة بضرورة صرف راتب إبنه الجريح



للتواصل / 0598145055







رام الله - دنيا الوطن- أروى صلاحناشد والد الجريح صلاح فايز احمد حسونه من مخيم البريج وسط قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة والجهات المسؤولة في الضفة الغربية بضرورة صرف راتب نجله المصاب برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في جمعة الأقصى "ب" بتاربخ 31-10-2015 شرق مخيم البريج.وقال والد الجريح "أن إبنه أصيب برصاصة بالصدر في عام 2015 وتم تحويله الي مستشفيات الداخل المحتل ،وأكد الأطباء في حينها أن الرصاصة استقرت ما بين الصدر والرئتين وأن أي محاولة لاخراجها تودي بحياته الى الخطر".وأضاف أن ابني يتقاضى راتب جريح منذ اصابته، ولكن قبل ما يقارب 5 أشهر تم إيقاف راتبه بعد إعلان انتصار الوزير (ام جهاد) إغلاق مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى في قطاع غزة بشكل كامل ؛نتيجة الاعتداء عليها وعلى المؤسسة وتحطيم محتوياتها من قبل مجهولين.وأوضح والد المصاب حسونة أن الأوراق الطبية و الكومسيون الطبي الذي يثبت إصابته من قبل اللجنة الطبية وانه لا يوجد أي مانع من تجديد الراتب ولقد تم تقديمه إلى المؤسسة ولكن تم إغلاقها.وطالب ولد الجريح "الرئيس محمود محمود عباس باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بضرورة صرف راتب ابنه، ليعمل على سد احتياجاته من الأدوية".‎