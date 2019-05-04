شؤون فلسطينية

طفلتان من غزة تُعالجان بمستشفيات الضفة دون أمهاتهن وعائلتهن تناشد الوزير الشيخ

طفلتان من غزة تُعالجان بمستشفيات الضفة دون أمهاتهن وعائلتهن تناشد الوزير الشيخ
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح 
ناشدت عائلة اللولو في مخيم البريج وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ التدخل من أجل السماح لقريبات الطفلتين عائشة وهاجر من مخيم البريج و المصابتان بالسرطان والقلب  واللتان تعالجان منذ فترة في مستشفيات بالمحافظات الشمالية  بمرافقتهن نظرا لخطورة حالتهن وبكاؤهن المستمر.   

وأوضحت أسرة اللولو في مناشدتها التي وصلت نسخة عنها لدنيا الوطن أن الطفلة عائشه وسام اللولو (5 سنوات) و التي تعاني من ورم في جذع الدماغ، رفضت سلطات الاحتلال لذويها من مرافقتها  من أجل إجراء عملية جراحية (استئصال ورم من جذع الدماغ) في مستشفى المقاصد في الضفة المحتلة.

وأضافت أسرة الطفلة أنه نظرا لتدهور حالتها الصحية كان لا مفر أمامها إلا سفرها  فتطوعت إحدي النساء من الضفة لمرافقتها  من معبر حاجز بيت حانون "ايرز" ، سافرت الطفلة عائشه مساء يوم الاربعاء 17/ 4 /2019 بدون مرافق من عائلتها. 

وقالت الاسرة  أن الطفله عائشه أجرت العمليه ولكن وضعها الصحي تدهور وأصبحت غير قادرة على الكلام وتريد أحد أفراد عائلتها، عله يخفف من أوجاعها الأكبر من عمرها.

وحال الطفلة هاجر إبراهيم اللولو (تسعة أشهر) ليس بأفضل من عائشه التي تعاني من مرض في القلب، والتي تم سفرها قبل 10 أيام لمستشفى رام الله الحكومي بدون أي مرافق من عائلتها ،وأكد الأطباء أن وضعها الصحي صعب جدا وهي بحاجة إلى مرافقة من أقاربها.

وناشدت عائلة الطفلتين المؤسسات الدولية والحقوقية والرئيس محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من أجل التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لقريبات  الطفلتين بالسفر  لخطورة وضعهما الصحي والتخفيف من وضعهما النفسي واحتضانهما خاصة أنهما  طفلتين بعمر الزهور.

للتواصل / 0598140516

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